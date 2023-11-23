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23 ноября, 23:39

Источник: «Краснодар» может подписать Эль-Гази, которого выгнали из «Майнца» за поддержку Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает «Евро.Футбол.Ру».

По информации источника, в подписании 28-летнего марокканца заинтересован «Краснодар».

В начале ноября контракт с вингером расторг немецкий «Майнц». Изначально игрока отстранили после публикаций в соцсетях в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. После этого игрока вернули к работе с основой, но футболист снова продолжил высказываться о ситуации.

Футболист выступал за «Майнц» с сентября и успел провести 3 матча, в которых отличился одной голевой передачей.

Источник: «Евро.Футбол.Ру»
Футбол
ФК Краснодар
ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
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Урал – Краснодар
 - : -
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