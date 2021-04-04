Тедеско про Маслова: «Я буду защищать его»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2) и оценил игру защитника Павла Маслова. 20-летний футболист забил в свои ворота.

Для защитника этот автогол оказался уже третьим в 31 матче за «Спартак».

— Маслову не везет в последнее время. Планируете ли вы придержать его и дать шанс Кутепову?

— Абсолютное безумие спрашивать подобное. Не важно, что произошло на игре, бывает всякое. Нельзя по маленьким фактам судить об игре в целом. Посмотрите на то, что он сегодня делал. Закрывал одного из быстрейших игроков РПЛ Альмквиста, страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств против него, отдавал отличные передачи для начала наших атак. Павел сегодня провел блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Жиго, и Джикию, потому что они все мои футболисты.

(Сергей Федоров)