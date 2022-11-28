Даса: «Я удовлетворен первой частью сезона в «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса оценил результаты команды в первой половине текущего сезона.

«Я удовлетворен первой частью сезона в «Динамо». Какое-то время я адаптировался к новой команде, вскоре начал играть все лучше и лучше. Начало сезона было осложнено несколькими поражениями, но сейчас я могу сказать, что мы проделали хорошую работу. Может ли «Динамо» выиграть Кубок или чемпионство? Каждая команда, которая борется за трофей, может его выиграть, — цитирует Sport24 Дасу. — Что касается отпуска, то для начала я поеду к своим родным. А дальше — посмотрим. Я не считаю, что перерыв будет слишком длинным. Мы — профессиональные игроки. Естественно, мы не собираемся все это время отдыхать. У нас есть индивидуальные тренировки, чтобы подойти к сборам готовыми».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.