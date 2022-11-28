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Даса: «Я удовлетворен первой частью сезона в «Динамо»

Мария Гусева
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Защитник «Динамо» Эли Даса оценил результаты команды в первой половине текущего сезона.

«Я удовлетворен первой частью сезона в «Динамо». Какое-то время я адаптировался к новой команде, вскоре начал играть все лучше и лучше. Начало сезона было осложнено несколькими поражениями, но сейчас я могу сказать, что мы проделали хорошую работу. Может ли «Динамо» выиграть Кубок или чемпионство? Каждая команда, которая борется за трофей, может его выиграть, — цитирует Sport24 Дасу. — Что касается отпуска, то для начала я поеду к своим родным. А дальше — посмотрим. Я не считаю, что перерыв будет слишком длинным. Мы — профессиональные игроки. Естественно, мы не собираемся все это время отдыхать. У нас есть индивидуальные тренировки, чтобы подойти к сборам готовыми».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
Эли Даса
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РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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