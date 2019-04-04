Евгений Гинер: "ЦСКА – самая молодая команда в Европе. И она играет!"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после подписания нового партнерского контракта с Hyundai прокомментировал потерю армейцами очков в недавних матчах с "Арсеналом" (0:2) и "Уфой" (2:2).

– Если бы у меня не было уверенности, не занимался футбольным вопросом, – сказал Гинер. – ЦСКА за последние 18 лет все и всем доказал. В начале чемпионата, когда ЦСКА начал новую эпоху, все прикидывали – ЦСКА попадет в стыки или вылетит напрямую. Теперь – будет ли у нас еще одно чемпионство, или займем призовое место.

Ничья с "Уфой"? Главное – команда играет. Обыграли бы "Уфу", если бы команда была опытная. Стали бы держать мяч, а болельщики плевались бы. Но ребята бежали вперед.

Матч со "Спартаком"? Уверен, что, как и всегда, будет интересная и красивая игра. Я благодарен болельщикам на фан-секторе, которые стали иначе себя вести. Теперь на стадион приходят семьями.

Никто не может отрицать, что у нас интересная команда. Самая молодая в Европе, и она играет! (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

Матч "Спартак" – ЦСКА состоится 6 апреля, начало – в 19.00 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.