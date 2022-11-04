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Сегодня, 13:52

Бушманов: «Не думаю, что Сычевой заиграл бы в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в стан красно-белых.

«У Сычевого есть определенные качества, он неплохой футболист. Но играть в «Оренбурге» и «Спартаке» — две большие разницы. В «Спартаке» ему придется выигрывать конкуренцию у Соболева, а это будет сделать очень непросто. Плюс есть Николсон, он в обойме.

Не знаю, нужно ли ему это. Конкуренция в «Спартаке» очень высокая. Это его первый сезон, кто знает, что будет дальше. Не думаю, что он заиграл бы в «Спартаке», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Владимир Сычевой провел 13 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-ne-dumayu-chto-sy-chevoj-zaigral-by-v-spartake/
Евгений Бушманов
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Владимир Сычевой
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

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