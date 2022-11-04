Агент Бальде рассказал о физической форме нападающего «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказал в какой форме находится форвард.

«Кейта очень усердно работает, чтобы скорее вернуться к тренировкам. Совсем скоро он уже будет с командой. Бальде следит за результатами «Спартака» и очень рад, что команда побеждает», — цитирует агент «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.