Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:48

В «Зените» опровергли слухи об интересе к Никите Хайкину

Константин Белов
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» прокомментировал слух о заинтересованности клуба во вратаре «Буде-Глимта» Никите Хайкине.

Сегодня голкипер объявил об уходе из клуба по окончании действия контракта — 31 декабря этого года.

«У Хайкина заканчивается контракт с «Буде-Глимтом»? Знаем. Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся. Вброс ли это? Вброс», — сказал Медеведев «СЭ».

Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимтом» в марте 2019 года. За это время 27-летний россиянин дважды становился чемпионом Норвегии: в 2020 и 2021 годах.

В этом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах и в 14 встречах отстоял «на ноль».

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Еще круче было догнать и обойти»: Овечкин добрался до великого рекорда Хоу
Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
В ФРГ обвинили Зеленского в отсутствии мужества из-за отказа от встречи с Путиным на G20
Зеленский предложил Брюсселю «приютить» запрещенные на Украине партии
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА рассказали о результатах коллаборации с фигуристами

Бушманов: «Не думаю, что Сычевой заиграл бы в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости