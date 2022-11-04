В «Зените» опровергли слухи об интересе к Никите Хайкину

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» прокомментировал слух о заинтересованности клуба во вратаре «Буде-Глимта» Никите Хайкине.

Сегодня голкипер объявил об уходе из клуба по окончании действия контракта — 31 декабря этого года.

«У Хайкина заканчивается контракт с «Буде-Глимтом»? Знаем. Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся. Вброс ли это? Вброс», — сказал Медеведев «СЭ».

Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимтом» в марте 2019 года. За это время 27-летний россиянин дважды становился чемпионом Норвегии: в 2020 и 2021 годах.

В этом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах и в 14 встречах отстоял «на ноль».