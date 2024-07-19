Бушманов: «На старте чемпионата «Зенит» имеет преимущество перед конкурентами»
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал проблемы конкурентов «Зенита» в новом сезоне в РПЛ.
«У «Краснодара» в прошлом сезоне был неплохой состав. Другое дело, что из него уходят игроки, а не приходят. Сафонов ушёл, плюс Хуниор Алонсо, берут центрального защитника, надеюсь, станет полноценной заменой. У «Динамо» вроде никто не ушел, но игроки играли на Кубке Америки, поэтому команде будет сложно включиться. На старте чемпионата «Зенит» имеет преимущество перед конкурентами», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бушманова.
Сезон-2024/25 в чемпионате России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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