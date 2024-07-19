Стрепетов: «Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру россиянина Максима Глушенкова в связке с бразильцем Венделом.
«Все пишут, как хорош Глушенков. Но в матче против «Краснодара» никто не отметил Вендела. У них в матче за Суперкубок была великолепная связка, я любовался их игрой. Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените». Очень красивую игру показали.
Приятно, что Глушенков почувствовал Вендела, Клаудиньо. Они стали снабжать его передачами, а это дорогого стоит. Я Вендела ставлю даже выше Клаудиньо, он лучший полузащитник в нашем чемпионате. Бразильцы всегда нацелены на ворота. Но пара Глушенкова и Вендела удивила красотой футбола и взаимопониманием.
Глушенков — лидер, он будет много забивать за «Зенит». Он хочет быть лучшим и приносить команде победы. На поле есть более авторитетные товарищи, но он не стесняется брать игру на себя», — цитирует Legalbet Стрепетова.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -