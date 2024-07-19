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Стрепетов: «Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру россиянина Максима Глушенкова в связке с бразильцем Венделом.

«Все пишут, как хорош Глушенков. Но в матче против «Краснодара» никто не отметил Вендела. У них в матче за Суперкубок была великолепная связка, я любовался их игрой. Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените». Очень красивую игру показали.

Приятно, что Глушенков почувствовал Вендела, Клаудиньо. Они стали снабжать его передачами, а это дорогого стоит. Я Вендела ставлю даже выше Клаудиньо, он лучший полузащитник в нашем чемпионате. Бразильцы всегда нацелены на ворота. Но пара Глушенкова и Вендела удивила красотой футбола и взаимопониманием.

Глушенков — лидер, он будет много забивать за «Зенит». Он хочет быть лучшим и приносить команде победы. На поле есть более авторитетные товарищи, но он не стесняется брать игру на себя», — цитирует Legalbet Стрепетова.

Источник: Legalbet
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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