Эванс Кангва: "Голы "Арсенала" в матче с ЦСКА - результат правильных действий"

Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва после победы над ЦСКА в матче 18-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда создала много моментов. 26-летний форвард забил второй гол в этой встрече.

- Хочу поблагодарить команду за проделанную работу, - сказал Кангва в интервью клубной пресс-службе. - Посвящаю победу спортивному директору, который плохо себя чувствовал и не смог поехать на игру. Психологически мы были хорошо готовы к матчу, несмотря на то, играли не на домашнем стадионе. У нас было очень много моментов в течение игры. Голы - это результат наших правильных действий.

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Все о чемпионате России - здесь