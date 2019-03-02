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Эванс Кангва: "Голы "Арсенала" в матче с ЦСКА - результат правильных действий"

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Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва после победы над ЦСКА в матче 18-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда создала много моментов. 26-летний форвард забил второй гол в этой встрече. 

- Хочу поблагодарить команду за проделанную работу, - сказал Кангва в интервью клубной пресс-службе. - Посвящаю победу спортивному директору, который плохо себя чувствовал и не смог поехать на игру. Психологически мы были хорошо готовы к матчу, несмотря на то, играли не на домашнем стадионе. У нас было очень много моментов в течение игры. Голы - это результат наших правильных действий. 

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Арсенал Т - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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