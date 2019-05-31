"Это то же самое, что Ургант обыграет меня в футбол". Дзюба недоволен тем, что Короля Ночи убила Арья Старк

Нападающий "Зенита"​ Артем Дзюба сравнил себя героем сериала "Игра Престолов" Джоном Сноу. Он также снова прокомментировал завершившийся сезон, назвав его безобразным.

– Топ три ваших любимых фильма?

– Если взять общие – "Храброе сердце" с Мелом Гибсоном, классика. А если взять с этого года: "Игры разумом", с, опять же, Мелом Гибсоном и Шоном Пенном. Советую всем. И "Мстители". Самый любимый мститель? Тор, - сказал Дзюба в эфире Первого канала.

– Вы очень эмоционально реагировали на те или иные события в футболе, появлялись в глазах слезы. Плакали ли вы, когда закончился сезон "Игры престолов"? Вы являетесь большим поклонником этого сериала.

– Нет, я плакал в течении этого сезона. Так ужасно все испортить… Я плакал, плакал, плакал, и он закончился. Короля Ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка, которой лет 12. Ну это ненормально. Для меня это шок. То же самое, что вы меня обыграете в футбол или я обыграю в большой теннис Федерера, понимаете, да? Это нереально. Безобразный сезон. Уже миллион подписей собрали, чтобы переснять.

- У вас хороший сезон, а у них нет. Говорят, у вас лучший сезон в карьере. А вы больше Ланнистер, Старк или..?

- Сноу. Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернулся в Питер Королем Севера.

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