Главный тренер «Локомотива» Марко Николич честно прокомментировал судейство в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:0).

— Поздравляю команду с победой, важные три очка для нас, — сказал Николич. — У «Локомотива» не было 4-5 футболистов. Первый тайм контролировали игру. Счастлив, как выглядели. Во втором тайме надо было действовать лучше, особенно в большинстве. Поздравляю команду с победой. Через три дня новый матч.

— Слуцкий много говорил о судействе. Что думаете, вам есть что сказать?

— Сюрприз. Каждый день СМИ говорят о судействе и скандалах. Но в футбольном мире самое важное — это игроки, болельщики и тренеры. Я смотрел на ту ситуацию. Это не был пенальти. Это была желтая карточка нападающего. Но что хочу сказать. Судья тоже человек — как я и вы. Можно допустить ошибку. Когда они есть за тебя или против, я согласен, нужно сделать встречу клубов, на которой надо все пояснить — какой регламент по ВАР и по карточкам. Но давайте больше говорить об игроках и о тактике.(Дмитрий Зеленов)

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