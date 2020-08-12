Слуцкий разнес русское судейство. Шикарная речь тренера «Рубина» после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выдал огненную речь после матча 1-го тура РПЛ матча с «Локомотивом» по поводу судейства. В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.

— Игра команды в атаке меня не расстроила вообще. Я уже все сказал во флэш-интервью. Двадцать раз посмотрел этот эпизод. Арбитр Иванов утверждает, что одиннадцатиметрового не было. Я работаю футбольным тренером больше тридцати лет, и, на мой взгляд, пенальти даже не обсуждается. Красная карточка Рыбусу, потому что он делал движение и никак не в мяч. Что было бы в Голландии — это была бы красная карточка Рыбусу, пенальти. Если он даже не увидел момент на Рыбусе, я спрашиваю — почему не смотрели ВАР? Он говорит: неочевидный момент. Какой же момент должен быть очевидным, чтобы смотрели.

Вам дали ВАР в помощь, а они трактуют по-своему, то есть я даже не представляю, чтобы в Голландии не посмотрели такой эпизод и не приняли верное решение. Калошин, которого я вчера смотрел, утверждает: неочевидное решение, и ВАР как бы не работает. ВАР работает во всех случаях! Он нам рассказывает сказки. Я разговаривал с тем же Кайперсом, который по сравнению с нашими судьями, это восемь других планет, прилетевших на нашу планету, и тем не менее он говорит: да, здесь смотрят. Вам зачем дали ВАР, если вы даже не смотрите его в этом эпизоде?

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Вот что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти? По мне — фолил и Рыбус, и Гильерме, и вопрос только в том, какое наказание после пенальти кому из этих игроков нужно было давать. Он говорит: «Да не было пенальти». Это просто ужас какой-то. Очень сложно комментировать игру, когда она проходит настолько эмоционально.

Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где было назначено два пенальти в ворота «Спартака» — на мой взгляд, не было ни одного и близко — а они опять даже в этой ситуации пытаются выкручиваться. А потом говорят: «Люди, опомнитесь! Что вы пишете в соцсетях, у нас же семьи». Ну так и вы будьте людьми. Скажи: я ошибся, извини! И что ты скажешь? Скажешь: ну, суди внимательнее...

Я не знаю, что еще нужно нашим арбитрам, чтобы они подняли свою квалификацию или стали чуть более честными. Я специально отправлю видео Кайперсу и спрошу мнение по данному эпизоду. Это судья, который судит финальные части Лиги чемпионов, где наших судей не видно уже двести лет. И я его мнение опубликую.