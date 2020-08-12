Леонид Слуцкий: «Судья Иванов должен быть дисквалифицирован пожизненно. Либо он не разбирается в футболе, либо коррумпирован»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, удаленный в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом», выступил через «СЭ» с заявлением.

В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.

— После матча я связался с голландцем Бьорном Кайперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора.

Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Кайперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует — Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации либо предвзятые судить футбольные матчи не имеют права.

Отдельно скажу про руководителя судей, Виктора Кашшаи.

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Мы дозвонились ему через определенных людей. Спросили мнение по эпизоду. И услышали ответ: «Не могу сказать, это пенальти или нет». Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: «Не знаю». Разве так может говорить руководитель судей? Мы думали, приехал европейский специалист, а по сути он ничем не отличается и не готов брать ответственность. Либо просто не знает правил футбола. Ещё раз повторю: к нам относятся как к идиотам.

После июльского интервью в «СЭ» я обратил внимание, что судьи перестали давать много желтых карточек, а также нас перестали штрафовать за маски. Но никто никому, как и раньше, не объяснил изменения в правилах. Я прекрасно понимаю, что после всего случившегося ничего хорошего меня не ждет, будет дисквалификация. Я не боюсь говорить то, что вижу и думаю. (Дмитрий Симонов)