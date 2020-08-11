«Судьи нас всех считают идиотами». Огненное заявление Леонида Слуцкого

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал судейство после матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:2).

В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.

— Я давал огромное интервью «Спорт-Экспрессу», где привлек внимание к вопросам судейства и просил обьяснить вещи, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Более того, мы направили письмо перед сезоном и просили прислать арбитров, объяснить, как работает ВАР, в каких случаях назначается пенальти, что-то еще.

Вчера арбитры, впервые на моей памяти, после матча со «Спартаком» начали объяснять свои решения. Да, мы не имеем такое количество почитателей, как «Спартак», но я умоляю всю общественность и всех болельщиков футбола. Сегодня мало того, что судья не назначил пенальти, он еще мне сказал, что пенальти не было, уже после перерыва, когда просмотрел несколько моментов. Мы все видим один эпизод, он — другой. Что это — предвзятость, низкая квалификация, не знаю.

Судьям дали уже и ВАР, и посадили арбитров туда, и все смотрят, и миллион повторов. И все равно ошибки, которые все люди видели. И у меня еще большие вопросы по карточке, которую нужно было показать Гильерме.

Мне еще арбитр утверждает: «Если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, в момент тридцатиградусного разворота...»

То есть, они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя, как считают нужным. ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. А потом говорят: «Люди не в курсе, как работает ВАР». Конечно, не в курсе! Давайте мы сейчас будем с вами играть в игру, я скажу: «У вас минус 200 очков. А вот такие правила!»

Мы уже бумагу направили, внимание привлекли, задали миллион вопросов. Почему увеличилось количество карточек, какие вводные, как меняется ВАР, в каких эпизодах просматривается, как не просматривается.

Вчера начали говорить по «Спартаку», я был в шоке. Никто не отвечает на простые вопросы. Все говорят уклончиво, не хотя вступить в противостояние с Кашшаи (главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи. — Прим. «СЭ»), потому что он сказал, что пенальти не было. И говорят: «Ну вроде да и нет...» Люди, одумайтесь! Будьте ближе к людям! Спокойно объясняйте решения!

Судья Иванов сказал сегодня: пенальти не было. Мое железобетонное мнение, что пенальти был. Это что? Предвзятость или он слеповат? Или такой уровень квалификации? Если не было пенальти, ладно! Если нападающий проталкивает мяч в штрафной, его сбивает вратарь — и это не пенальти, я не знаю. Может, правила изменились.

Я хочу привлечь внимание к судейству. Что бы это не было только в матчах с большими клубами, такими, как «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Мы тоже хотим играть в футбол, чтобы нам объясняли, мы тоже хотим честного объективного судейства. Я не хочу, чтобы решения арбитров влияли на настроения болельщиков и работу, которую проделывает наш клуб.

Я пытался судье задать уточняющие вопросы, он ответил: на его взгляд пенальти не было. Мы 200 раз посмотрели эпизод в перерыве. Мы и миллионы болельщиков видим один момент, арбитр другой.