"Это ЧП! Туле не надо пенять на зеркало, коль сама выглядит недостойно". Жесткое мнение Колоскова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе матча "Арсенал" – ЦСКА из Тулы в Грозный.

– Матч "Арсенал" – ЦСКА в Грозном – антиреклама российского футбола?

– Что делать… Такие у нас погодные условия. Вы же помните случаи, когда команды пытались загнать в манежи в Екатеринбурге и Красноярске. Россия – есть Россия.

– Но тут ведь речь идет не о Сибири и Урале.

– Согласен. С тульских руководителей нужно спросить. А может быть, с агрономов, с которыми они сотрудничают. Почему в Москве на тех же открытых стадионах можно подготовить поля, в более южной Туле – нельзя? Резонный вопрос? Возможно, в будущем стоит применять санкции к клубам.

– Штрафы?

– Да. Финансовые санкции. Ведь, по сути, мы сейчас говорим о срыве чемпионата. Это настоящее ЧП. Если в Туле не хватает своих специалистов, значит, надо находить их где-то на стороне, привлекать. Ясно же, что эффективные методики отработаны. На примере той же Москвы. Выход тут один – применять суровые меры к нарушителям регламента. Другого пути я не вижу.

– Но ведь в Москве тоже не все гладко. Пока нет окончательного решения, примет ли "Динамо" "Спартак" на своем новом поле 10 марта…

– Но в Москве же есть еще "Лужники", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив". Там почему-то все в порядке. А что касается "Динамо", то как раз можно найти оправдание.

– Какое же?

– Новый стадион. Возможно, поле еще не прижилось, трава не приросла. "Динамо" можно помиловать.

– Тульские руководители и агрономы считают, что РФС и РПЛ перегнули палку – на газоне можно было играть.

– Думаю, это отговорки. Мы же знаем по предыдущим случаям, как лояльно относятся лига и РФС к таким ситуациям. Всегда стараются идти навстречу, дают шанс хозяевам. Очевидно, что газон в Туле не позволял футбольным властям пойти на такой шаг. То есть, не надо пенять на зеркало, если сам выглядишь недостойно. Считаю, здесь все по делу. Подытожу: нужно искать квалифицированные кадры, а если не выполняешь регламент – получаешь штраф. Все очевидно.

– Но почему матч перенесли в Грозный? Не кажется ли это вам каким-то сюрреализмом?

– Это уже вопрос не ко мне. Не я же принимал такое решение. Кто переносил встречу в Грозный? Кто инициатор? Сама ли Тула, РФС или РПЛ? Думаю, тот же Прядкин лучше сможет вам разъяснить такой шаг.