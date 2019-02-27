18:45 | Футбол — РПЛ

"Это ЧП! Туле не надо пенять на зеркало, коль сама выглядит недостойно". Жесткое мнение Колоскова

Вячеслав Колосков (в центре). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вячеслав Колосков (в центре). Фото Александр Федоров, "СЭ"
0
Обсудить

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе матча "Арсенал"ЦСКА из Тулы в Грозный.

 
27 октября 2017 года. Тула. &quot;Арсенал&quot; - ЦСКА - 1:0. Стадион &quot;Арсенал&quot; за четыре сезона тульского клуба в премьер-лиге принял только половину игр оружейников с армейцами: весной 2015-го из-за неготовности поля встречу со скандалом перенесли в Москву."Арсенал" и ЦСКА сыграют в Грозном. А почему не в Хабаровске?

– Матч "Арсенал" – ЦСКА в Грозном – антиреклама российского футбола?

– Что делать… Такие у нас погодные условия. Вы же помните случаи, когда команды пытались загнать в манежи в Екатеринбурге и Красноярске. Россия – есть Россия.

– Но тут ведь речь идет не о Сибири и Урале.

– Согласен. С тульских руководителей нужно спросить. А может быть, с агрономов, с которыми они сотрудничают. Почему в Москве на тех же открытых стадионах можно подготовить поля, в более южной Туле – нельзя? Резонный вопрос? Возможно, в будущем стоит применять санкции к клубам.

– Штрафы?

– Да. Финансовые санкции. Ведь, по сути, мы сейчас говорим о срыве чемпионата. Это настоящее ЧП. Если в Туле не хватает своих специалистов, значит, надо находить их где-то на стороне, привлекать. Ясно же, что эффективные методики отработаны. На примере той же Москвы. Выход тут один – применять суровые меры к нарушителям регламента. Другого пути я не вижу.

– Но ведь в Москве тоже не все гладко. Пока нет окончательного решения, примет ли "Динамо" "Спартак" на своем новом поле 10 марта…

– Но в Москве же есть еще "Лужники", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив". Там почему-то все в порядке. А что касается "Динамо", то как раз можно найти оправдание.

– Какое же?

– Новый стадион. Возможно, поле еще не прижилось, трава не приросла. "Динамо" можно помиловать.

 
Так выглядит поле стадиона в Туле."Просто звезды не так сошлись". Почему матча с ЦСКА не будет в Туле? Объяснения ответственного за поле

– Тульские руководители и агрономы считают, что РФС и РПЛ перегнули палку – на газоне можно было играть.

– Думаю, это отговорки. Мы же знаем по предыдущим случаям, как лояльно относятся лига и РФС к таким ситуациям. Всегда стараются идти навстречу, дают шанс хозяевам. Очевидно, что газон в Туле не позволял футбольным властям пойти на такой шаг. То есть, не надо пенять на зеркало, если сам выглядишь недостойно. Считаю, здесь все по делу. Подытожу: нужно искать квалифицированные кадры, а если не выполняешь регламент – получаешь штраф. Все очевидно.

– Но почему матч перенесли в Грозный? Не кажется ли это вам каким-то сюрреализмом?

– Это уже вопрос не ко мне. Не я же принимал такое решение. Кто переносил встречу в Грозный? Кто инициатор? Сама ли Тула, РФС или РПЛ? Думаю, тот же Прядкин лучше сможет вам разъяснить такой шаг.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ