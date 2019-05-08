20:17 | Футбол — РПЛ

"Это был один из самых сложных дней". Алана Мамаева - о приговоре суда

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Алана Мамаева в своем Инстаграме прокомментировала приговор суда по делу ее мужа, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

- Это был один из самых сложных дней, - написала Мамаева в Инстаграме.

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BxNYHQonLS8/?utm_source=ig_web_copy_link

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