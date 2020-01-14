Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кто из игроков может покинуть ростовский клуб.

— Я конкретно не замаюсь трансферами. Однозначно есть спрос на Шомуродова, на Норманна, на Ионова, на Чистякова, на Хаджикадунича. Попов, Еременко — тоже у них есть предложения. Другое дело, что игроки возрастные, и, по понятным причинам, за них большие деньги получить не получится. Да и желания такого нет, — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава».

— Шомуродов и «Манчестер Юнайтед» — это бредня агентов?

— Первый раз слышу. По поводу Норманна был какой-то интерес. В Европе шорт-лист — 25 человек. И пока дойдет до предложения... Может пройти еще три года.

— Кто круче: Шомуродов или Дзюба?

— Абсолютно разные игроки с абсолютно разными качествами. Возраст, наверное, решает здесь все. Если бы Дзюба в 23 года играл так, как играет сейчас, то это был бы совсем другой разговор.

Шомуродову есть еще куда расти, многое есть над чем работать. Но и большая перспектива.