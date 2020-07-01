«Если вопрос будет понятный, то и ответ будет понятный». Евсеев — о своих ярких интервью
01:00
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему иногда иронично общается с журналистами.
— В начале, когда молодой был, интересно было и приятно. Сейчас уже все равно, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я же все уже давно сказал. Не хочу повторяться. Задавайте понятные вопросы. Если будет все понятно, то и ответ будет понятный.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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