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«Если вопрос будет понятный, то и ответ будет понятный». Евсеев — о своих ярких интервью

01:00
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему иногда иронично общается с журналистами.

— В начале, когда молодой был, интересно было и приятно. Сейчас уже все равно, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я же все уже давно сказал. Не хочу повторяться. Задавайте понятные вопросы. Если будет все понятно, то и ответ будет понятный.

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