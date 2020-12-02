Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил перспективы «Спартака» в борьбе за медали.

— Радимов уверен, что «Спартаку» по итогам сезона медали не светят. Разделяете мысль?

— Пока главная фишка «Спартака» — контратаки. Если штаб во главе с Тедеско разнообразит игру, начнет отрабатывать и другие тактические варианты, команда окажется в тройке. Но если все останется, как сейчас — в призерах вряд ли удержится.

— Тедеско слишком предсказуем?

— Он огромное внимание уделяет обороне. Там все строго, в любом матче — пять защитников. Мне больше нравится стиль, который начал прививать «Динамо» другой немец, Шварц. Футбол атакующий, даже немножко безбашенный, зато смотреть одно удовольствие.

— Это точно.

— «Спартак» тоже всегда ассоциировался с красивым футболом, атакующим. Теперь от него почти ничего не осталось. Жаль. Да, иногда можно сыграть и в пять защитников, и в семь. Но не каждый матч! (Александр Кружков)

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