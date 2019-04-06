"Если "Спартак" так же будет играть в опорной зоне, ему оттуда и забьют". Радимов - о московском дерби

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что ЦСКА может забить гол в ворота "Спартака" из опорной зоны перед штрафной красно-белых в матче 22-го тура премьер-лиги.
- Если спартачи так же будут играть в опорной зоне перед своей штрафной, оттуда им и забьют, - написал Радимов в своем Твиттере.
Если спартачи так же будут играть в опорной зоне перед своей штрафной , оттуда им и забьют ...– Владислав Радимов (@radimov02) 6 апреля 2019 г.
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