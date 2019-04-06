19:37 | Футбол — РПЛ

"Если "Спартак" так же будет играть в опорной зоне, ему оттуда и забьют". Радимов - о московском дерби

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что ЦСКА может забить гол в ворота "Спартака" из опорной зоны перед штрафной красно-белых в матче 22-го тура премьер-лиги.

Если спартачи так же будут играть в опорной зоне перед своей штрафной, оттуда им и забьют, - написал Радимов в своем Твиттере.

 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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