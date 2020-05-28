Экс-врач «Спартака»? Юрий Васильков считает, что после возобновления сезона количество травм вырастет. Тем не менее, он верит, что пять замен помогут смягчить ситуацию.

— Сложно прогнозировать, что может быть дальше, — цитируют «Известия» Василькова. — Скорее всего, процент травм и повреждений будет расти. Но этот момент нужно пережить. Если сезон решили доиграть, то как-нибудь докатимся. Хорошо, что осталось провести всего восемь туров.

Пять замен должны помочь избежать большого количества травм. Также важна станет ротация состава. Это может помочь не только предостеречь от повреждений, но и дать шанс в карьере кому-то из тех футболистов, которые ранее не получали возможность проявить себя.