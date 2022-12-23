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Сегодня, 11:26

УЕФА или АФК — у РФС считанные дни на решение. Как и когда можно выйти из УЕФА?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если Российский футбольный союз (РФС) готов выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это нужно делать в ближайшее время. В противном случае придется ждать еще год.

Во всяком случае такой вывод можно сделать из Устава УЕФА, в статье 8 которого говорится следующее:

«Любая из ассоциаций, входящих в УЕФА, вправе отказаться от членства в конце финансового года УЕФА. При условии, что минимум за шесть месяцев до этого в администрацию было отправлено заказным письмом соответствующее уведомление».

Финансовый год в УЕФА заканчивается 30 июня.

Или же нужно допустить такое нарушение в своей деятельности, чтобы РФС исключили из УЕФА. Это, безусловно, худший сценарий.

РФС
УЕФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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