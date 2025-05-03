Футбол
3 мая, 11:55

Дзюба: «Глобально выполнил все, что хотел»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба заявил, что выполнил все поставленные цели на текущий сезон.

«Приятно, что решил все поставленные перед собой задачи. Но самое главное, что мы победили, ведь эта игра была очень важна с турнирной точки зрения. После победы над «Динамо» на 99% обеспечили себе место в премьер-лиге на следующий сезон», — сказал Дзюба matchtv.ru

Дзюба добавил, что теперь команда может спокойно играть и получать удовольствие без всякой нервотрепки, и он глобально выполнил все, что хотел.

В домашнем матче 27-го тура РПЛ «Акрон» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Дзюба, который был признан лучшим игроком встречи. На счету лучшего бомбардира в истории российского футбола теперь 240 забитых мячей.

«Акрон», который только дебютировал в лиге, набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Матч ТВ
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юрий 111

    Было бы неплохо, достойный человек.

    03.05.2025

  • tam

    а подрачить слабо?

    03.05.2025

  • Ратель

    Спасибо и... всё?

    03.05.2025

  • александр п

    Нет. Надо вернуться в Спартак! Стать с ним чемпионом, вот тогда все!

    03.05.2025

  • Ydim

    Ну теперь глобально в депутаты.

    03.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

