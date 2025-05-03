Дзюба: «Глобально выполнил все, что хотел»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба заявил, что выполнил все поставленные цели на текущий сезон.

«Приятно, что решил все поставленные перед собой задачи. Но самое главное, что мы победили, ведь эта игра была очень важна с турнирной точки зрения. После победы над «Динамо» на 99% обеспечили себе место в премьер-лиге на следующий сезон», — сказал Дзюба matchtv.ru

Дзюба добавил, что теперь команда может спокойно играть и получать удовольствие без всякой нервотрепки, и он глобально выполнил все, что хотел.

В домашнем матче 27-го тура РПЛ «Акрон» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Дзюба, который был признан лучшим игроком встречи. На счету лучшего бомбардира в истории российского футбола теперь 240 забитых мячей.

«Акрон», который только дебютировал в лиге, набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.