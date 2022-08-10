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Сегодня, 17:41

В «Урале» отреагировали на желание Петреску возглавить клуб: «Мы с ним не общались!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление агента Дана Петреску о готовности тренера возглавить клуб из Екатеринбурга.

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, заявил «РБ Спорт» о готовности рассмотреть предложения из России.

«Петреску хочет в «Урал»? Может, он так и говорил. Но я с ним точно не общался», — сказал Иванов «СЭ».

8 августа президент екатеринбургского клуба объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

После четырех туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

ФК Урал
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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