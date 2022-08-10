В «Урале» отреагировали на желание Петреску возглавить клуб: «Мы с ним не общались!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление агента Дана Петреску о готовности тренера возглавить клуб из Екатеринбурга.

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, заявил «РБ Спорт» о готовности рассмотреть предложения из России.

«Петреску хочет в «Урал»? Может, он так и говорил. Но я с ним точно не общался», — сказал Иванов «СЭ».

8 августа президент екатеринбургского клуба объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

После четырех туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.