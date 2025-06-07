ЭСК РФС: Карасев верно удалил Писарского в матче «Сочи» — «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение, что судья Сергей Карасев верно удалил форварда «Сочи» Владимира Писарского в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ сезона-2025/26.

«Владимир Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Александром Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника. Владимир Писарский виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Пари НН». В ответном матче «Сочи» победил со счетом 3:1 и вышел в РПЛ.