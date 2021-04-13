Сергей Овчинников получил должность в РФС

Бывший помощник Виктора Гончаренко в ЦСКА Сергей Овчинников нашел себе новое место работы.

Теперь специалист, который был без работы с конца прошлого года, будет заниматься развитием российской тренерской школы — с начала апреля он работает заместителем начальника отдела подготовки тренеров, сообщает 13 апреля Telegram-канал «Мутко против».

Овчинников работал в московском клубе с лета 2014-го. За это время ЦСКА выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.