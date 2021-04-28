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ЭСК РФС отменил желтую карточку Полозу в матче против «Арсенала»

16:20
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Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. «Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Дмитрию Полозу на 41-й минуте матча против тульского «Арсенала», сообщает 28 апреля официальный сайт РФС.

«Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Ростова» Дмитрию Полозу на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ростова» №99 Дмитрий Полоз вел силовую борьбу за верховой мяч без использования руки или локтя в отношении лица (шеи) соперника», — говорится в решении.

Напомним, что встреча «Ростов» — «Арсенал» прошла 25 апреля. Ростовчане одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213550

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