Источник: четыре клуба чемпионшипа заинтересованы в Олусегуне

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заинтересовал четыре клуба чемпионшипа, сообщает портал Allnigeriasoccer.

По данным источника, потенциальный трансфер 23-летнего нигерийца рассматривают «Уотфорд», «Мидлсбро», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Миллуолл». Клубы сообщили о своей заинтересованности, но переговоры остаются на ранней стадии.

В сезоне-2024/25 Олусегун забил 3 гола в 28 матчах за «Краснодар». Контракт форварда с «быками» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

