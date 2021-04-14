«Ротор» сыграл вничью с «Химками» в матче молодежного первенства
17:16
«Ротор» на своем поле сыграл вничью с «Химками» (3:3) в матче 21-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Волгограде.
Молодежные команды
21-й тур
«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Химки — мол.» (Химки) — 3:3 (2:1)
Голы: Андреев, 2 (1:0). Киселев, 19 (1:1). Андреев, 43 (2:1). Андреев, 50 (3:1). Предеус, 72 (3:2). Предеус, 75 (3:3).
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
14 апреля. Волгоград. Стадион «Зенит».
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