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«Ротор» сыграл вничью с «Химками» в матче молодежного первенства

17:16
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«Ротор» на своем поле сыграл вничью с «Химками» (3:3) в матче 21-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Волгограде.

Молодежные команды

21-й тур

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Химки — мол.» (Химки) — 3:3 (2:1)

Голы: Андреев, 2 (1:0). Киселев, 19 (1:1). Андреев, 43 (2:1). Андреев, 50 (3:1). Предеус, 72 (3:2). Предеус, 75 (3:3).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

14 апреля. Волгоград. Стадион «Зенит».

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