ЭСК признала правильными 84 процента решений судей РПЛ

Если суммировать данные о девяти заседаниях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), опубликованные на сайте федерации, получится, что правильными признаны 84 процента решений арбитров в матчах чемпионата России-2025/26. Если учитывать только те моменты, по которым были обращения клубов и департамента судейства и инспектирования.

Всего были оценены вердикты рефери в 49 эпизодах, восемь раз, по мнению членов ЭСК, арбитры ошиблись. 43 раза комиссия приняла свои решения единогласно.

Напомним, что в составе ЭСК правом голоса обладают только шесть иностранцев — Милорад Мажич (Сербия), Джюнейт Чакыр (Турция), Нестор Питана (Аргентина), Равшан Ирматов (Узбекистан), а также недавно присоединившиеся к ним Франк Де Блекере (Бельгия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия). Председатель комиссии Павел Каманцев не имеет права голосовать.