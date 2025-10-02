Футбол
Сегодня, 10:22

ЭСК признала правильными 84 процента решений судей РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
Милорад Мажич.
Фото РФС

Если суммировать данные о девяти заседаниях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), опубликованные на сайте федерации, получится, что правильными признаны 84 процента решений арбитров в матчах чемпионата России-2025/26. Если учитывать только те моменты, по которым были обращения клубов и департамента судейства и инспектирования.

Всего были оценены вердикты рефери в 49 эпизодах, восемь раз, по мнению членов ЭСК, арбитры ошиблись. 43 раза комиссия приняла свои решения единогласно.

Напомним, что в составе ЭСК правом голоса обладают только шесть иностранцев — Милорад Мажич (Сербия), Джюнейт Чакыр (Турция), Нестор Питана (Аргентина), Равшан Ирматов (Узбекистан), а также недавно присоединившиеся к ним Франк Де Блекере (Бельгия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия). Председатель комиссии Павел Каманцев не имеет права голосовать.

РФС
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
