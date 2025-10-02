Бабаев о решении CAS по делу Федотова: «Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску бывшего главного тренера команды Владимира Федотова.

CAS обязал московский клуб выплатить компенсацию в размере 630 704 евро Федотову из-за досрочного расторжения трудового договора.

«Исковые требования были существенно выше, больше двух миллионов евро, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате РФС, мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба. Команда занимала второе место в РПЛ, побеждала в Кубке. Но, как это часто бывает в футболе, уходят тренеры, футболисты и менеджеры. И этот момент настал. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях. К сожалению, этого не получилось. Ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали очень близко к той, которую присудил CAS. Она не была принята (стороной Федотова. — Прим. «СЭ»), таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными. После этого было длительное рассмотрение дела в CAS. В итоге три оклада, вот и вся история. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше», — сказал Бабаев «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт. Палата по разрешению споров РФС в августе того же года отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.