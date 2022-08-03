ЭСК РФС поддержала решения арбитра Любимова в матче «Сочи» — «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верными решения главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Ахмат» (2:1) Артема Любимова.

«Ахмат» обратился в ЭСК с просьбой оценить действия Любимова в четырех эпизодах: неудалением защитника сочинцев Сергея Терехова на 2-й минуте, вынесением второго предупреждения главному тренеру грозненцев Андрею Талалаеву на 45+2-й минуте и неназначением пенальти в ворота «Сочи» на 53-й и 62-й минутах.

Комиссия не установила в действиях Терехова элементов агрессивного поведения и посчитала обоснованным решение показать Талалаеву вторую желтую карточку за то, что тренер продолжал активно вмешиваться в действия судейской бригады после первого предупреждения в середине первого тайма.

В эпизоде с первым пенальти в ЭСК установили, что ни один ракурс видеосъемки не позволяет определить очевидность контакта мяча с рукой футболиста «Сочи» Артема Мещанинова в своей штрафной площади. По мнению комиссии, мяч после отскока от газона попал в тело игрока. При этом в ЭСК отметили, что даже в случае контакта наказания бы не последовало, потому что рука защитника находилась близко к телу и двигалась естественным образом для бегового действия игрока.

В моменте со вторым пенальти ЭСК заключил, что защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац в борьбе за позицию с игроком «Сочи» Никитой Бурмистровым в штрафной сочинцев сам инициировал контакт на движении вверх ногой с ногой соперника. Контакт Бурмистрова с Богосавацем рукой был незначительным, по мнению комиссии, футболист грозненцев явно преувеличил последствия этого контакта, упав на газон.