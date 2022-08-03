ЭСК РФС поддержала решения арбитра Любимова в матче «Сочи» — «Ахмат»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верными решения главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Ахмат» (2:1) Артема Любимова.
«Ахмат» обратился в ЭСК с просьбой оценить действия Любимова в четырех эпизодах: неудалением защитника сочинцев Сергея Терехова на 2-й минуте, вынесением второго предупреждения главному тренеру грозненцев Андрею Талалаеву на 45+2-й минуте и неназначением пенальти в ворота «Сочи» на 53-й и 62-й минутах.
Комиссия не установила в действиях Терехова элементов агрессивного поведения и посчитала обоснованным решение показать Талалаеву вторую желтую карточку за то, что тренер продолжал активно вмешиваться в действия судейской бригады после первого предупреждения в середине первого тайма.
В эпизоде с первым пенальти в ЭСК установили, что ни один ракурс видеосъемки не позволяет определить очевидность контакта мяча с рукой футболиста «Сочи» Артема Мещанинова в своей штрафной площади. По мнению комиссии, мяч после отскока от газона попал в тело игрока. При этом в ЭСК отметили, что даже в случае контакта наказания бы не последовало, потому что рука защитника находилась близко к телу и двигалась естественным образом для бегового действия игрока.
В моменте со вторым пенальти ЭСК заключил, что защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац в борьбе за позицию с игроком «Сочи» Никитой Бурмистровым в штрафной сочинцев сам инициировал контакт на движении вверх ногой с ногой соперника. Контакт Бурмистрова с Богосавацем рукой был незначительным, по мнению комиссии, футболист грозненцев явно преувеличил последствия этого контакта, упав на газон.
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1
|Зенит
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2
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|9-3
|7
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3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
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|7
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4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
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6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
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7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
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8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
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9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
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16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
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ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
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Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
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Федор Смолов
Динамо
|4
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
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Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
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Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0