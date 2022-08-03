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Сегодня, 15:30

Защитник «Динамо» Кутицкий заявил, что мечтает сыграть за «Ливерпуль»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, в каком зарубежном клубе хотел бы выступать.

«Ливерпуль». Это мой любимый клуб в Европе. С детства есть футболка с фамилией Джеррарда, она до сих пор висит дома. Если показывают их матч и есть время, то смотрю", — цитирует Metaratings.ru Кутицкого.

В июле 20-летний воспитанник «Динамо» продлил соглашение с московским клубом до конца сезона-2024/25.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» (0:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-dinamo-kutitskiy-nazval-evropeyskiy-top-klub-v-kotorom-on-khotel-by-vystupat-v-budushche-1325867/
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