Защитник «Динамо» Кутицкий заявил, что мечтает сыграть за «Ливерпуль»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, в каком зарубежном клубе хотел бы выступать.

«Ливерпуль». Это мой любимый клуб в Европе. С детства есть футболка с фамилией Джеррарда, она до сих пор висит дома. Если показывают их матч и есть время, то смотрю", — цитирует Metaratings.ru Кутицкого.

В июле 20-летний воспитанник «Динамо» продлил соглашение с московским клубом до конца сезона-2024/25.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» (0:1).