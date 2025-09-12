Для посетителей выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» действует специальное предложение

Начиная с 12 сентября стоимость посещения выставки в будние дни составит 500, а в выходные — 700 рублей. Это единая цена на билет для взрослых и детей от 7 лет.

Кроме того, на экспозиции действует бесплатный вход:

— для владельцев абонементов на «Газпром Арену»;

— для пенсионеров с понедельника по пятницу;

— по билетам Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Государственного Эрмитажа на любую сентябрьскую дату;

— по билетам на любой сентябрьский матч команд «Зенита» на «Газпром Арене» и на стадионе «Смена».

Организованные школьные группы могут оформить бесплатное посещение выставки по предварительной регистрации.

Подробная информация о выставке и билеты доступны на сайте vystavka.fc-zenit.ru.

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799

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