Сегодня, 17:13

«Балтику» оштрафовали на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях к клубам по итогам матчей 10-го тура РПЛ и 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.

«ЦСКА — «Балтика»:

«Челестини опоздал на послематчевое интервью на 25 минут. ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей. «Балтика»: неподобающее поведение команды. Штраф — 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Спартак» — «Пари НН»:

Нижегородцев оштрафовали на 70 тысяч рублей — на задержку выхода из раздевалки, а также на 30 — за выход главного тренера Алексея Шпилевского и старшего тренера за пределы технической зоны.

«Спартак» получил штраф в размере 10 тысяч рублей за выход тренера Ненада Сакича за пределы технической зоны.

Broke Boys — «Сокол»:

«Начало матча было задержано на 13 минут. «Броук Бойз» оштрафованы на 10 тысяч рублей. Также клуб не предоставил «Соколу» мячи для разминки. Штраф — 5 тысяч».

«Знамя Труда» — «Чайка»:

«Тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что не принял участие в интервью».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
ЭСК: арбитр Иванов правильно не удалил Акинфеева и правильно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»

Григорьянц — о деле «Химок»: «Нужно установить, причастен ли Садыгов к действиям клуба»
