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Сегодня, 13:08

Ещенко отреагировал на слова Зобнина о возможном уходе Соболева

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника красно-белых Романа Зобнина о возможном переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

Напомним, футболист заявил, что в клубе нет места игрокам, у которых нет мотивации выступать за команду.

«Роман сказал слова, которые относились ко всем, а не конкретно к Соболеву. Изначально в «Спартак» берут тех, кто хочет за него выступать, и с такими игроками занимаются. Слухи — это всегда слухи. Когда все будет официально, тогда и будем говорить», — сказал Ещенко «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Денис Сафронов

Александр Соболев
Андрей Ещенко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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