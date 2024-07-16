Ташуев: «Только «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ»
Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2024/25.
«Мне кажется, что на сегодняшний день только «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ. Там сыгранный состав, и Личка работает второй год. «Спартак», куда пришел Станкович, и ЦСКА, который возглавил Николич, в товарищеских матчах не впечатляют. Если «Динамо» сможет не пропускать много голов, как в прошлом сезоне, то составит «Зениту» конкуренцию. Лидеры должны всегда доминировать, контролировать игру, не давать сопернику перевернуть ход матча», — сказал Ташуев «СЭ».
«Зенит» становился чемпионом РПЛ шесть раз подряд. В субботу, 13 июля, команда Сергея Семака выиграла OLIMPBET Суперкубок России. Сине-бело-голубые победили «Краснодар» (4:2) в Волгограде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -