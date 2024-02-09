Ещенко: «Сказал Джикии, чтобы он продлевал контракт со «Спартаком» несмотря ни на что»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Георгия Джикии, который заявил, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

«Изначально были проблемы с травмами, но это не повод оставлять его на скамейке, когда он уже выздоровел. Мне вообще непонятно, почему так происходит. Понятно, что сезон выдался не столь успешным, потому что у команды и у самого Джикии были всплески и ошибки. Но это не говорит о том, что Джикия — плохой футболист. Я сказал Георгию, чтобы он продлевал контракт со «Спартаком» несмотря ни на что. Агент Джикии сказал, что чувствует себя обманутым в ситуации с новым контрактом? Тяжело сказать, кто прав, а кто нет. Убирать игрока сборной России и капитана «Спартака»... А кого вы на замену возьмете? Смысл от этого? Тогда какое наследие, какая история? Кто будет помогать тренеру в общении с игроками?» — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.