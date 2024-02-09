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9 февраля, 22:05

Ещенко: «Сказал Джикии, чтобы он продлевал контракт со «Спартаком» несмотря ни на что»

Ещенко посоветовал Джикии продлевать контракт со «Спартаком»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Георгия Джикии, который заявил, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

«Изначально были проблемы с травмами, но это не повод оставлять его на скамейке, когда он уже выздоровел. Мне вообще непонятно, почему так происходит. Понятно, что сезон выдался не столь успешным, потому что у команды и у самого Джикии были всплески и ошибки. Но это не говорит о том, что Джикия — плохой футболист. Я сказал Георгию, чтобы он продлевал контракт со «Спартаком» несмотря ни на что. Агент Джикии сказал, что чувствует себя обманутым в ситуации с новым контрактом? Тяжело сказать, кто прав, а кто нет. Убирать игрока сборной России и капитана «Спартака»... А кого вы на замену возьмете? Смысл от этого? Тогда какое наследие, какая история? Кто будет помогать тренеру в общении с игроками?» — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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