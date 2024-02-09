Агент Майи заявил, что игрок нравится «Спартаку»

Агент Хуниор Педросо, который представляет интересы полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Да, «Спартаку» определенно нравится мой клиент, он интересен клубу, но мы не получали никакого приглашения. И вообще, если «Спартак» хочет пригласить Пабло, то им надо поговорить со мной, а не обращаться к посредникам», — приводит слова Педросо «Евро-Футбол.Ру».

Майя находится в система клуба «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он сыграл 129 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.