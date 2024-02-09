Чорлука хочет, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал об ожиданиях от выступления своей бывшей команды.

«На что может рассчитывать «Локомотив» в этом сезоне? Точно не могу сказать, потому что не нахожусь внутри команды. Надеюсь, что он ребята хорошо подготовятся ко второй части сезона и будут бороться за медали РПЛ. А так, я хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России. Как и все болельщики клуба», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).