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9 февраля, 22:03

Чорлука хочет, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал об ожиданиях от выступления своей бывшей команды.

«На что может рассчитывать «Локомотив» в этом сезоне? Точно не могу сказать, потому что не нахожусь внутри команды. Надеюсь, что он ребята хорошо подготовятся ко второй части сезона и будут бороться за медали РПЛ. А так, я хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России. Как и все болельщики клуба», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vedran-chorluka-hochu-chtoby-lokomotiv-snova-stal-chempionom-rossii/
Ведран Чорлука
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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