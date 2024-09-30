Радченко: «Дзюба поможет «Акрону», как до этого он помог «Локомотиву»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Видно, что сейчас Дзюба находится не в оптимальном, но нормальном состоянии, так как он долго не тренировался. Он прекрасно понимает, что ему еще надо набирать форму. Его работа в «Акроне» показывает, что у него все будет нормально. Артему не привыкать к вызовам, у него всегда были сложные ситуации. Уверен, что он поможет «Акрону», как он помог «Локомотиву» в трудные моменты. Можно сказать, что благодаря Дзюбе «Локомотив» выбрался из той ситуации, в которой был раньше», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

36-летний россиянин перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В трех играх за команду форвард забил гол и сделал три результативные передачи.