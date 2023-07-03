Ерохин — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «Есть ребята, которые готовы играть»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможном уходе бразильского хавбека Вендела из команды.
«Это больше вопрос к игроку и клубу. Я думаю, они ведут диалог. Что касается того, как это отразится на команде, то сложно сказать. Есть ребята, которые готовы играть. В любом случае тренерский штаб найдет решение даже если Вендел уйдет. Команда будет и дальше стремиться добиваться побед и двигаться вперед», — цитирует Ерохина Metaratings.ru.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллиона евро.
Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.
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