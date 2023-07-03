Дуймович: «Личка получил пока свое лучшее предложение в карьере. «Динамо» — одна из лучших команд в РПЛ»

Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

«Динамо» — самое реальное предложение для Марцела Лички в России. После двух лет в «Оренбурге» чешский специалист выучил русский язык, влился в менталитет и в весь российский футбол. Последний год был прорывным для Лички и «Оренбурга» — они добились лучшего результата, а их тренер получил пока свое лучшее предложение в карьере. Думаю, что Марцел сделал правильный выбор. Московская команда — одна из лучших в РПЛ по составу и деньгам. Посмотрим, какого результата достигнет чех в российском топ-клубе», — цитирует Дуймовича Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ.