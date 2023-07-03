Дуймович: «Личка получил пока свое лучшее предложение в карьере. «Динамо» — одна из лучших команд в РПЛ»
Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.
«Динамо» — самое реальное предложение для Марцела Лички в России. После двух лет в «Оренбурге» чешский специалист выучил русский язык, влился в менталитет и в весь российский футбол. Последний год был прорывным для Лички и «Оренбурга» — они добились лучшего результата, а их тренер получил пока свое лучшее предложение в карьере. Думаю, что Марцел сделал правильный выбор. Московская команда — одна из лучших в РПЛ по составу и деньгам. Посмотрим, какого результата достигнет чех в российском топ-клубе», — цитирует Дуймовича Sport24.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -