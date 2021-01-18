Ерохин: «Окунем ли тренеров по физподготовке в бочку? Смотря как будут гонять»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первых дней сбора в Дубае.

— Сборы — это всегда непросто. Тем более, что сейчас не так много времени на подготовку, — сказал Ерохин в интервью клубной пресс-службе. — Два не очень длинных сбора. Сегодня начали с места в карьер. Хорошая интенсивная нагрузка. Первые дни будет немножко тяжеловато работать. Всем процедура сборов известна, будем работать, готовиться к первому матчу.

Окунем ли тренера по физподготовке в бочку? У нас их двое, с ними тяжелее справиться. Ну, если не убегут... Посмотрим. Смотря как будут гонять!

Готовиться будем к победам. А по поводу тактики — это вопрос к тренерскому штабу.

— Кто без Дзюбы отвечает за юмор? Азмун только остался?

— Азмун опоздал на один день еще. Сейчас свеженький, юморит, посмотрим, что с ним будет завтра. У всех хорошее настроение, работаем.