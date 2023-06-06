Эркинов считает, что «Торпедо» способно вернуться в РПЛ в следующем сезоне

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов оценил шансы автозаводцев вернуться в РПЛ в следующем сезоне.

«Торпедо» способно вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Думаю, что мы можем это сделать. Я не знаю уровень Первой лиги, потому что никогда там не играл, но, думаю, она чем-то отличается от РПЛ. Посмотрим. Постараемся сделать все возможное, чтобы вернуться в РПЛ за один сезон. Это интересный вызов» , — приводит «РБ Спорт» слова Эркинова.

«Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона и вылетело в первую лигу. В марте 2023 года московскую команду возглавил испанский специалист Жозеп Клотет.