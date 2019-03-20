Еременко – лучший игрок "Ростова" в матче с "Рубином"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко стал лучшим игроком матча 20-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:0) по версии болельщиков желто-синих. Об этом "Ростов" сообщил на своем официальном сайте.

32-летний Еременко забил два гола в игре с "Рубином" и занял первое место в голосовании. Вторым стал нападающий Элдор Шомуродов, который отметился голевой передачей в этом матче. Третий – хавбек Ивелин Попов. 31-летний болгарин принял участие во втором мяче Еременко.

Еременко и Попов ранее выступали за "Спартак". Зимой 2019 года оба футболиста перешли в "Ростов".

В текущем сезоне Еременко сыграл за "Ростов" в четырех матчах и забил два гола.

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