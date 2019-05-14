"Енисей" получил лицензию РФС на следующий сезон

"Енисей" успешно прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе и получил специальный документ для участия во всех турнирах под эгидой РФС в сезоне 2019/20, информирует официальный сайт клуба.

В соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на спортивный сезон-2019/20 в Москве 14 мая состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Российской премьер-лиги.

– Наш клуб подтвердил свое соответствие критериям, которые РФС предъявляет в спортивном, инфраструктурном, кадрово-административном и правовом аспектах, а также финансовом, что означает отсутствие задолженностей перед всеми субъектами клуба”, – отметил директора "Енисея" Роман Суровцев, который представлял клуб на лицензировании.