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Сегодня, 16:57

«Факел» в большинстве обыграл «Енисей» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ

Руслан Минаев
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«Енисей» — «Факел» — 0:1.
Фото ФК &quot;Факел&quot;

«Факел» в гостях обыграл «Енисей» в первом стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24 — 1:0. Гол на 77-й минуте забил Евгений Марков.

На 60-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Олег Ланин. Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил игрока после просмотра ВАР, отменил желтую карточку, которую судья показал изначально.

Ответный матч пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 15:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:1
Факел

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РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
2
10
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Червиченко считает, что ЦСКА и «Локомотив» могут в следующем сезоне оказать серьезное сопротивление «Зениту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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 20 1 4
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Спартак

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