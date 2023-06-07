Булыкин: «Чтобы у молодых футболистов была спортивная злость, нужно сокращать зарплаты и ввести бонусную систему»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова форварда «Динамо» Федора Смолова о том, что у молодых игроков нет спортивной злости.

«Смолову виднее, он в команде, поэтому и знает всю молодежь. Я всегда говорил: чтобы была спортивная злость, надо делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые ребята будут биться за место в стартовом составе. Эта мотивация очень сильно влияет на прогресс молодых футболистов. Думаю, к этой системе мы в скором времени придем, потому что сейчас в футболе тратятся очень большие деньги неэффективно. Для того чтобы система бонусов заработала, нужно сокращать зарплаты. Тогда все будут мотивированы очень хорошо. Это главное — понять и не идти на поводу у агентов», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В минувшем сезоне 33-летний Смолов провел 24 матча в РПЛ, отметился 10 голами и 4 результативными передачами.